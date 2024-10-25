В «Баварии» начали сомневаться в Компани – названа причина

Стиль игры «Баварии» при Венсане Компани подвергся критике после крупного поражения от «Барселоны» (1:4).

Мюнхенцы уступили «сине-гранатовым» в поединке Лиги чемпионов, который прошёл в среду. По сведениям журналиста Кристиана Фалька, в руководстве «Баварии» уже ведутся дискуссии на тему слишком рискованного игрового подхода Компани. По мнению боссов клуба, такая тактика неуместна в еврокубковых матчах с сильными соперниками, и дальше так продолжаться не может. В защиту бельгийского тренера высказывается лишь спортивный директор Макс Эберль – именно он был инициатором назначения 38-летнего специалиста.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 17 очками после семи туров, однако идущий вторым «РБ Лейпциг» набрал столько же баллов. В Лиге чемпионов мюнхенский гранд занимает лишь 23-ю позицию с тремя очками при трёх проведённых встречах.