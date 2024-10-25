В «Барселоне» надеются, что Флик поможет выиграть борьбу у «Реала» за звёздного игрока

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может помочь клубу провернуть громкое подписание.

«Сине-гранатовые» заинтересованы в приглашении Альфонсо Дэвиса, у которого истекает контракт с «Баварией» по окончании сезона. Фаворитом в борьбе за канадца считается мадридский «Реал», однако, по сведениям Diario Sport, Флик может убедить левого защитника перебраться в «Барселону».

Немецкий рулевой находится в хороших взаимоотношениях с игроком со времён совместной работы в «Баварии», и руководство каталонского гранда рассчитывает, что данный фактор поможет взять верх в споре с «Реалом».