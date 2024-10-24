Инсайдер Романо оценил вероятность ухода звёздного игрока из «Баварии» в 90%

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, похоже, сменит клуб по окончании сезона.

Контракт канадца истекает летом следующего года. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, вероятность того, что 23-летний футболист останется в «Баварии» на следующий сезон, составляет не более 10%. Главным претендентом на игрока по-прежнему считается мадридский «Реал».

Гранд Ла Лиги был заинтересован в подписании Альфонсо Дэвиса ещё летом нынешнего года, однако ценник «Баварии» – 60 млн евро – не устроил руководство «королевского клуба».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 50 млн евро.