Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Инсайдер Романо оценил вероятность ухода звёздного игрока из «Баварии» в 90%

24 Октября 2024 • 22:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.05 X 4.10 2 3.30
26.10 22:00

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, похоже, сменит клуб по окончании сезона.

Контракт канадца истекает летом следующего года. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, вероятность того, что 23-летний футболист останется в «Баварии» на следующий сезон, составляет не более 10%. Главным претендентом на игрока по-прежнему считается мадридский «Реал».

Гранд Ла Лиги был заинтересован в подписании Альфонсо Дэвиса ещё летом нынешнего года, однако ценник «Баварии» – 60 млн евро – не устроил руководство «королевского клуба».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 50 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Октября
23:19
Милитао может сыграть на новой позиции в матче с «Барселоной»
23:03
Инсайдер Романо рассказал, как Рафинья отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии 1
22:43
Инсайдер Романо оценил вероятность ухода звёздного игрока из «Баварии» в 90%
22:10
Модрич выйдет в старте в матче «Реала» с «Барселоной»
19:34
Щесны ответил, выпустил бы себя на поле в «эль класико», если был бы тренером «Барселоны»
19:09
Ольмо считает, что «Барселона» может одолеть «Реал»
18:50
Названы сроки восстановления вратаря «Реала» Куртуа
18:15
Рианчо – об «эль класико»: «Выделить фаворита невозможно»
16:53
Тер Штеген сообщил о начале процесса восстановления
15:42
Ямаль: «Барселона» — лучшая команда в мире, и мы это доказываем»
14:46
«Реал» сделал заявление по Родриго
04:55
Сын Пеле: «Хочу, чтобы Винисиус выиграл «Золотой мяч» 1
03:51
Ямаль поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Реалом»
02:30
Флик высказался о настрое «Барселоны» перед матчем с «Реалом»
23 Октября
19:15
Стало известно, кто будет основным вратарём «Барселоны» в сезоне 3
17:02
Гасилин назвал решающий фактор грядущего «эль класико»
14:38
Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» 1
13:36
Против «Барселоны» может сыграть Лунин – в «Реале» назвали причину
13:16
Важный игрок «Реала» пропустит «эль класико»
04:16
Родриго прокомментировал свою травму
03:39
Васкес: «Антимадридистам не нравится, что мы так часто побеждаем»
01:33
Родриго вряд ли успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Барселоной»
22 Октября
23:57
«Реал» потерял Родриго за четыре дня до матча с «Барселоной»
22:15
«Барселона» и «Арсенал» поспорят за форварда с ценником в 90 млн евро
22:12
Рискованный прогноз и ставка на матч Реал — Барселона чемпионата Испании — 26 сентября 2024
21 Октября
22:03
Прогноз на точный счёт матча Реал – Барселона чемпионата Испании – 26 октября 2024
20:50
Флик восхищён игрой Кубарси 1
05:38
Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» 4
20 Октября
00:08
«Реал» вплотную подобрался к беспроигрышному рекорду – впереди матч с «Барселоной»
26 Сентября
01:13
Мбаппе намерен набрать оптимальную форму к матчу с «Барселоной»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» «Спартак» снова ошибся с тренером: что не так со Станковичем «Спартак» принял решение по Бонгонде Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» Экс-игрок «Реала» Кроос назвал двух людей, которым боялся сказать о завершении карьеры
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.10.24 в 21:30
Майнц Майнц
Боруссия М Боруссия М
2.05 3.75 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Октября
22:43 · Германия. Бундеслига
Инсайдер Романо оценил вероятность ухода звёздного игрока из «Баварии» в 90%
21:26 · Германия. Бундеслига
Мюллер поздравил «Барселону» и Флика
19:45 · Германия. Бундеслига
Зюле рискует не сыграть в ближайшем матче Бундеслиги слухи
19:23 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс получил серьёзную травму
04:29 · Германия. Бундеслига
Флик оценил работу Компани в «Баварии»
23 Октября
18:44 · Германия. Бундеслига
«Байер» подключился к борьбе с «Баварией» за вратаря «Кёльна» слухи
16:58 · Германия. Бундеслига
Назван лучший игрок «Баварии» в XXI веке: Рибери – второй, Роббен – седьмой 1
14:19 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл может сменить «Челси» на клуб Бундеслиги
13:49 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» продлил контракт с защитником сборной Франции официально
11:26 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба претендуют на форварда «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда 1
04:28 · Германия. Бундеслига
Известны детали нового контракта Нойера с «Баварией»
03:33 · Германия. Бундеслига
«Баварии» предстоит согласовать важную деталь контракта с Киммихом
22 Октября
22:28 · Германия. Бундеслига
Кисслинг: «В мои годы после матча многие пили пиво прямо в раздевалке» эксклюзив
20:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может купить игрока из Бундеслиги
19:39 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» есть уверенность по Киммиху
16:55 · Англия. Премьер-лига
Альварес и Леау возглавили антирейтинг подешевевших игроков из топовых лиг
09:07 · Германия. Бундеслига
Ольмо может не сыграть с «Баварией» - названа причина
21 Октября
19:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» готовится к уходу Хаби Алонсо в большой клуб
17:08 · Германия. Бундеслига
Появилась информация о будущем Мусиалы
16:24 · Германия. Бундеслига
Звезда «Баварии» Киммих может уехать играть в Мадрид слухи
13:01 · Англия. Премьер-лига
Замена Гвардиоле: У «Манчестер Сити» есть два кандидата слухи
10:25 · Германия. Бундеслига
Тренер «РБ Лейпцига» не будет советоваться с Клоппом - известна причина
07:27 · Германия. Бундеслига
Фанаты бывшего клуба Клоппа вывесили презирающий баннер о тренере
04:03 · Германия. Бундеслига
На Вирца нашёлся новый претендент, готовый заплатить 150 млн евро слухи
03:30 · Германия. Бундеслига
Кейн – первый за девять лет игрок «Баварии», оформивший «немецкий хет-трик» 1
Все новости