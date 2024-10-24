Мюллер поздравил «Барселону» и Флика

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался после недавнего матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

Встреча, прошедшая в среду, завершилась крупной победой каталонцев – 4:1.

«Поздравляю «Барселону» и своего бывшего тренера Ханси Флика с победой во вчерашнем матче с нами. Честно говоря, я не хочу слишком много анализировать игру. Мы сохраняем единство и готовимся к следующему матчу. Хорошего вам вечера», – написал в социальных сетах 35-летний футболист.

В воскресенье «Бавария» проведёт выездной поединок с «Бохумом» в рамках Бундеслиги. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.