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Мюллер поздравил «Барселону» и Флика

24 Октября 2024 • 21:26 Комментировать
Барселона
4:1
Бавария

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался после недавнего матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

Встреча, прошедшая в среду, завершилась крупной победой каталонцев – 4:1.

«Поздравляю «Барселону» и своего бывшего тренера Ханси Флика с победой во вчерашнем матче с нами. Честно говоря, я не хочу слишком много анализировать игру. Мы сохраняем единство и готовимся к следующему матчу. Хорошего вам вечера», – написал в социальных сетах 35-летний футболист. 

В воскресенье «Бавария» проведёт выездной поединок с «Бохумом» в рамках Бундеслиги. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Бавария Барселона Томас Мюллер Ханс-Дитер Флик ещё теги

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