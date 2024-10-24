Зюле рискует не сыграть в ближайшем матче Бундеслиги

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле рискует не сыграть в грядущем матче немецкой Бундеслиги против «Аугсбурга». По информации Sky Germany, у Зюле травмирована лодыжка, поэтому его участие в игре остаётся под вопросом.

Напомним, что Зюле травмировался на неделе в матче «Боруссии» против «Реала» в Лиге чемпионов в рамках третьего тура (2:3).

В Аугсбург дортмундский клуб отправится в субботу. Сейчас у «шмелей» в турнирной таблице немецкого футбольного первенства набрано лишь 13 очков, находится команда на седьмой позиции, однако отставание от первого места – всего лишь четыре балла.