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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зюле рискует не сыграть в ближайшем матче Бундеслиги слухи

24 Октября 2024 • 19:45 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
1 3.80 X 4.00 2 1.92
26.10 16:30

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле рискует не сыграть в грядущем матче немецкой Бундеслиги против «Аугсбурга». По информации Sky Germany, у Зюле травмирована лодыжка, поэтому его участие в игре остаётся под вопросом.

Напомним, что Зюле травмировался на неделе в матче «Боруссии» против «Реала» в Лиге чемпионов в рамках третьего тура (2:3).

В Аугсбург дортмундский клуб отправится в субботу. Сейчас у «шмелей» в турнирной таблице немецкого футбольного первенства набрано лишь 13 очков, находится команда на седьмой позиции, однако отставание от первого места – всего лишь четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Никлас Зюле

Новости по матчу

Сегодня, 24 Октября
19:45
Зюле рискует не сыграть в ближайшем матче Бундеслиги
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