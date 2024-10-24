Хави Симонс получил серьёзную травму

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс угодил в лазарет с серьёзной травмой связок. Как сообщает немецкий Sky, с высокой долей вероятности Симонс не выйдет на поле до конца 2024 года. В ближайшее время Симонс может перенести хирургическое вмешательство.

В сезоне 2024/2025 Хави Симонс провёл за «РБ Лейпциг» 11 официальных матчей. В них полузащитник забил три гола и отдал два результативных паса на партнёров.

«РБ Лейпциг» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Баварии» «быки» уступают только по разности забитых и пропущенных мячей – у команд по 17 очков.