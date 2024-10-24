Флик оценил работу Компани в «Баварии»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о работе Венсана Компани в «Баварии».

Бельгийский специалист занял должность во главе мюнхенцев перед началом текущего сезона. Команда 38-летнего наставника показывала уверенную игру в большинстве матчей кампании, однако во встрече с «Барселоной» потерпела сокрушительное поражение – 1:4.

«Компани проделывает очень хорошую работу, – высказывается Флик. – Мне нравится наблюдать за игрой «Баварии» при нём. Чувствуется, что игроки уверены в себе и получают удовольствие от футбола», – приводит журналист Керри Хау комментарии тренера «Барселоны», возглавлявшего «Баварию» в период с 2019 по 2021 год.