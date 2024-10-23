Теперь и леверкузенский «Байер» подключился к борьбе за молодого вратаря «Кёльна» Йонаса Урбига. «Фармацевты» внимательно следят за ситуацией вокруг голкипера. Об этом пишет Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Урбиг рассматривается боссами мюнхенской «Баварии» как потенциальная замена Мануэлю Нойеру. Также в сфере интересов «Баварии» есть и вратарь английского клуба.

Урбигу 21 год, он выступает в «Кёльне» с лета 2022 года на взрослом уровне. Ранее футболист закончил клубную академию «козлов». В текущем сезоне у футболиста 10 матчей за свой клуб во всех турнирах и 20 голов в них пропущенных.