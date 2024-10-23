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Чемпионат Германии. Бундеслига

Назван лучший игрок «Баварии» в XXI веке: Рибери – второй, Роббен – седьмой

23 Октября 2024 • 16:58 Комментировать

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших футболистов мюнхенской «Баварии» в XXI веке. На первом месте оказался нападающий Томас Мюллер. Вторым идёт Франк Рибери, а тройку замыкает Филипп Лам.

Дальше в топ-10 идут Бастиан Швайнштайгер, Мануэль Нойер, Роберт Левандовски, Арьен Роббен, Давид Алаба, Йозуа Киммих и Тьяго Алькантара.

На текущий момент «Бавария» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. В семи прошедших турах Бундеслиги команда Венсана Компани смогла раздобыть 17 зачётных баллов (пять побед и две ничьи).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Филипп Лам Арьен Роббен Франк Рибери Бастиан Швайнштайгер Мануэль Нойер Давид Алаба Томас Мюллер Тьяго Алькантара Роберт Левандовски Йозуа Киммих ещё теги
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