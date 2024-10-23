Защитник Костелло Лукеба продлил контракт с «РБ Лейпцигом». 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2028/2029. Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

За «РБ Лейпциг» Лукеба выступает с августа 2023 года. С тех пор защитник поучаствовал в 50 официальных матчах, в которых записал на свой счёт один гол.

Отметим, что в октябре прошлого года Костелло Лукеба дебютировал за сборную Франции. Больше за национальную команду защитник пока не играл.

На текущий момент «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая «Баварии» только по дополнительным показателям.