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«РБ Лейпциг» продлил контракт с защитником сборной Франции официально

23 Октября 2024 • 13:49 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Фрайбург
26.10 16:30

Защитник Костелло Лукеба продлил контракт с «РБ Лейпцигом». 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2028/2029. Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

За «РБ Лейпциг» Лукеба выступает с августа 2023 года. С тех пор защитник поучаствовал в 50 официальных матчах, в которых записал на свой счёт один гол.

Отметим, что в октябре прошлого года Костелло Лукеба дебютировал за сборную Франции. Больше за национальную команду защитник пока не играл.  

На текущий момент «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая «Баварии» только по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Костелло Лукеба

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