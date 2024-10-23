Известны детали нового контракта Нойера с «Баварией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер готовится продлить контракт с клубом.

Действующее соглашение 38-летнего капитана мюнхенцев истекает по окончании сезона. Впрочем, в клубе считают вопрос продления договора ветерана лишь формальностью – сделку планируют заключить либо до конца года, либо во время зимнего перерыва. Как сообщает Bayern & Germany, Нойер будет зарабатывать порядка 20 млн евро в год с учётом бонусов, как и по нынешнему контракту, однако базовый оклад снизится – доход вратаря будет больше зависеть от его выступления. Подобные схемы – стандартная практика для легенд клуба в «Баварии».