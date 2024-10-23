«Баварии» предстоит согласовать важную деталь контракта с Киммихом

«Бавария» продолжает обсуждать новый контракт с Йозуа Киммихом.

Полузащитник, способный сыграть справа в обороне, станет свободным агентом, если не продлит текущий договор, истекающий по окончании сезона. Согласно сведениям журналистов Тоби Альтсхеффля и Кристиана Фалька, в «Баварии» хотели бы согласовать с Киммихом снижение зарплаты, но сделать это будет непросто – 28-летний футболист играет ключевую роль при Венсане Компани и чувствует себя важным для команды. Между сторонами продолжается диалог.

В настоящий момент Йозуа Киммих зарабатывает порядка 15 млн евро в год плюс 5 млн в виде бонусов.