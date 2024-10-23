Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Баварии» предстоит согласовать важную деталь контракта с Киммихом

23 Октября 2024 • 03:33 Комментировать
Бохум
...
Бавария
27.10 17:30

«Бавария» продолжает обсуждать новый контракт с Йозуа Киммихом.

Полузащитник, способный сыграть справа в обороне, станет свободным агентом, если не продлит текущий договор, истекающий по окончании сезона. Согласно сведениям журналистов Тоби Альтсхеффля и Кристиана Фалька, в «Баварии» хотели бы согласовать с Киммихом снижение зарплаты, но сделать это будет непросто – 28-летний футболист играет ключевую роль при Венсане Компани и чувствует себя важным для команды. Между сторонами продолжается диалог.

В настоящий момент Йозуа Киммих зарабатывает порядка 15 млн евро в год плюс 5 млн в виде бонусов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОХУМ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
03:33 · Германия. Бундеслига
«Баварии» предстоит согласовать важную деталь контракта с Киммихом
22 Октября
22:28 · Германия. Бундеслига
Кисслинг: «В мои годы после матча многие пили пиво прямо в раздевалке» эксклюзив
20:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может купить игрока из Бундеслиги
19:39 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» есть уверенность по Киммиху
16:55 · Англия. Премьер-лига
Альварес и Леау возглавили антирейтинг подешевевших игроков из топовых лиг
09:07 · Германия. Бундеслига
Ольмо может не сыграть с «Баварией» - названа причина
21 Октября
19:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» готовится к уходу Хаби Алонсо в большой клуб
17:08 · Германия. Бундеслига
Появилась информация о будущем Мусиалы
16:24 · Германия. Бундеслига
Звезда «Баварии» Киммих может уехать играть в Мадрид слухи
13:01 · Англия. Премьер-лига
Замена Гвардиоле: У «Манчестер Сити» есть два кандидата слухи
10:25 · Германия. Бундеслига
Тренер «РБ Лейпцига» не будет советоваться с Клоппом - известна причина
07:27 · Германия. Бундеслига
Фанаты бывшего клуба Клоппа вывесили презирающий баннер о тренере
04:03 · Германия. Бундеслига
На Вирца нашёлся новый претендент, готовый заплатить 150 млн евро слухи
03:30 · Германия. Бундеслига
Кейн – первый за девять лет игрок «Баварии», оформивший «немецкий хет-трик» 1
01:15 · Германия. Бундеслига
Флик ответил на вопрос о противостоянии Левандовски с Кейном
20 Октября
20:32 · Германия. Бундеслига
«Вердер» забил 4 гола в гостях у «Вольфсбурга»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Хольштайн Киль» неудачно сыграл дома против «Униона»
16:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла игрока до конца года
15:37 · Германия. Бундеслига
«Бог сказал, что моё время ещё не пришло»: Звезда «Байера» попал в серьёзное ДТП
15:05 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один претендент на трансфер Та
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может сорвать трансфер «Реала» 2
12:38 · Германия. Бундеслига
Мюллер ответил, готов ли тренировать «Баварию» 1
02:11 · Германия. Бундеслига
​Градецки - первый иностранный голкипер, сыгравший 300 матчей в Бундеслиге
02:04 · Германия. Бундеслига
Мармуш вплотную приблизился к рекорду Йебоа
01:58 · Германия. Бундеслига
​Киммих провёл 400-й матч за «Баварию»
Все новости