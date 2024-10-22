Бывший игрок национальной сборной Германии Штефан Кисслинг специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу употребления пива футболистами после матчей.

«Лично я не люблю пиво, мне не нравится его вкус, ха-ха. Но в мои годы после матча многие игроки пили пиво прямо в раздевалке. В этом нет ничего плохого, в нем много минералов. Я пил воду, кто-то пил пиво, никаких проблем в этом не вижу», - вспоминает Кисслинг для нашего корреспондента.

Ранее российский игрок атаки «Зенита» Максим Глушенков заявлял, что любит выпить пару бутылок пенного напитка после футбольного матча.