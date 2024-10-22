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В «Баварии» есть уверенность по Киммиху

22 Октября 2024 • 19:39 Комментировать

В «Баварии» уверены в том, что клуб сможет заключить новое трудовое соглашение с Йозуа Киммихом. Футболист, который способен играть как справа в обороне, так и в средней линии, более открыт к обсуждению продления контракта по сравнению с прошлым летом. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между Киммихом и «Баварией» продолжаются. Мюнхенский клуб хочет, чтобы 29-летний футболист остался и стал лицом проекта.

Как известно, действующий контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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