Ольмо может не сыграть с «Баварией» - названа причина

Атакующий полузащитник Дани Ольмо рискует не сыграть за каталонскую «Барселону» в поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Согласно сведениям источника, в клубе опасаются рецидива травмы игрока. В связи с этим он не принимал участия в недавнем поединке против «Севильи» (5:1) в чемпионате Испании, а также рискует не сыграть против мюнхенской «Баварии». Поединок состоится в столице Каталонии завтра, 23 октября.

В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний полузащитник сыграл три поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами.