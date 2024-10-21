Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» готовится к уходу Хаби Алонсо в большой клуб

21 Октября 2024 • 19:27 Комментировать

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо в следующем году может перебраться в более статусный клуб. Леверкузенский клуб уже готовится к вероятному уходу испанского специалиста. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Флориана Плеттенберга.

Источник отмечает, что Хаби Алонсо является кандидатом для «Реала» и «Манчестер Сити».

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Хаби Алонсо привёл «Байер» к «золотому дублю» - команда выиграла чемпионат и Кубок Германии. На текущий момент леверкузенцы располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице немецкого чемпионата.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хаби Алонсо Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду «Спартак» принял решение по Зиньковскому Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Юран высказался о работе Станковича в «Спартаке» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Титов высказался о крупном поражении «Спартака»
«Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Янчук отреагировал на жалобы теннисистов на плотный календарь Леклер стал победителем Гран-при США, Ферстаппен - третий Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Октября
19:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» готовится к уходу Хаби Алонсо в большой клуб
17:08 · Германия. Бундеслига
Появилась информация о будущем Мусиалы
16:24 · Германия. Бундеслига
Звезда «Баварии» Киммих может уехать играть в Мадрид слухи
13:01 · Англия. Премьер-лига
Замена Гвардиоле: У «Манчестер Сити» есть два кандидата слухи
10:25 · Германия. Бундеслига
Тренер «РБ Лейпцига» не будет советоваться с Клоппом - известна причина
07:27 · Германия. Бундеслига
Фанаты бывшего клуба Клоппа вывесили презирающий баннер о тренере
04:03 · Германия. Бундеслига
На Вирца нашёлся новый претендент, готовый заплатить 150 млн евро слухи
03:30 · Германия. Бундеслига
Кейн – первый за девять лет игрок «Баварии», оформивший «немецкий хет-трик»
01:15 · Германия. Бундеслига
Флик ответил на вопрос о противостоянии Левандовски с Кейном
20 Октября
20:32 · Германия. Бундеслига
«Вердер» забил 4 гола в гостях у «Вольфсбурга»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Хольштайн Киль» неудачно сыграл дома против «Униона»
16:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла игрока до конца года
15:37 · Германия. Бундеслига
«Бог сказал, что моё время ещё не пришло»: Звезда «Байера» попал в серьёзное ДТП
15:05 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один претендент на трансфер Та
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может сорвать трансфер «Реала» 2
12:38 · Германия. Бундеслига
Мюллер ответил, готов ли тренировать «Баварию»
02:11 · Германия. Бундеслига
​Градецки - первый иностранный голкипер, сыгравший 300 матчей в Бундеслиге
02:04 · Германия. Бундеслига
Мармуш вплотную приблизился к рекорду Йебоа
01:58 · Германия. Бундеслига
​Киммих провёл 400-й матч за «Баварию»
00:00 · Германия. Бундеслига
Компани ответил на вопрос о Кейне, оформившем хет-трик
19 Октября
23:30 · Германия. Бундеслига
«Барселона» опережает «Реал» в борьбе за защитника слухи
23:25 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Бавария» могла победить со счётом 6:0 или 7:0»
23:10 · Германия. Бундеслига
Стало известно, как долго будет отсутствовать Павлович, сломавший ключицу
22:56 · Германия. Бундеслига
Компани поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» Флика
22:41 · Германия. Бундеслига
Кейн прокомментировал очередной хет-трик за «Баварию»
Все новости