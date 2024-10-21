«Байер» готовится к уходу Хаби Алонсо в большой клуб

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо в следующем году может перебраться в более статусный клуб. Леверкузенский клуб уже готовится к вероятному уходу испанского специалиста. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Флориана Плеттенберга.

Источник отмечает, что Хаби Алонсо является кандидатом для «Реала» и «Манчестер Сити».

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Хаби Алонсо привёл «Байер» к «золотому дублю» - команда выиграла чемпионат и Кубок Германии. На текущий момент леверкузенцы располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице немецкого чемпионата.