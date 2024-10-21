Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Появилась информация о будущем Мусиалы

21 Октября 2024 • 17:08 Комментировать

Атакующий полузащитник Джамал Мусиала частенько оказывается героем трансферных слухов. Дело в том, что видеть молодого и перспективного игрока в своих рядах многие клубы. При этом «Бавария» хочет связать Мусиалу новым трудовым соглашением.

Как сообщает немецкий Sky, есть все основания полагать, что Мусиала продлит контракт до середины 2029 или 2030 года. Все стороны настроены оптимистично в этом вопросе, отмечает источник.

Всего за первую команду «Баварии» Джамал Мусиала провёл 171 матч, в которых забил 46 голов и отдал 34 результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает немецкого футболиста в 130 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду «Спартак» принял решение по Зиньковскому Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Юран высказался о работе Станковича в «Спартаке» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова
Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Янчук отреагировал на жалобы теннисистов на плотный календарь Леклер стал победителем Гран-при США, Ферстаппен - третий Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Октября
17:08 · Германия. Бундеслига
Появилась информация о будущем Мусиалы
16:24 · Германия. Бундеслига
Звезда «Баварии» Киммих может уехать играть в Мадрид слухи
13:01 · Англия. Премьер-лига
Замена Гвардиоле: У «Манчестер Сити» есть два кандидата слухи
10:25 · Германия. Бундеслига
Тренер «РБ Лейпцига» не будет советоваться с Клоппом - известна причина
07:27 · Германия. Бундеслига
Фанаты бывшего клуба Клоппа вывесили презирающий баннер о тренере
04:03 · Германия. Бундеслига
На Вирца нашёлся новый претендент, готовый заплатить 150 млн евро слухи
03:30 · Германия. Бундеслига
Кейн – первый за девять лет игрок «Баварии», оформивший «немецкий хет-трик»
01:15 · Германия. Бундеслига
Флик ответил на вопрос о противостоянии Левандовски с Кейном
20 Октября
20:32 · Германия. Бундеслига
«Вердер» забил 4 гола в гостях у «Вольфсбурга»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Хольштайн Киль» неудачно сыграл дома против «Униона»
16:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла игрока до конца года
15:37 · Германия. Бундеслига
«Бог сказал, что моё время ещё не пришло»: Звезда «Байера» попал в серьёзное ДТП
15:05 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один претендент на трансфер Та
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может сорвать трансфер «Реала» 2
12:38 · Германия. Бундеслига
Мюллер ответил, готов ли тренировать «Баварию»
02:11 · Германия. Бундеслига
​Градецки - первый иностранный голкипер, сыгравший 300 матчей в Бундеслиге
02:04 · Германия. Бундеслига
Мармуш вплотную приблизился к рекорду Йебоа
01:58 · Германия. Бундеслига
​Киммих провёл 400-й матч за «Баварию»
00:00 · Германия. Бундеслига
Компани ответил на вопрос о Кейне, оформившем хет-трик
19 Октября
23:30 · Германия. Бундеслига
«Барселона» опережает «Реал» в борьбе за защитника слухи
23:25 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Бавария» могла победить со счётом 6:0 или 7:0»
23:10 · Германия. Бундеслига
Стало известно, как долго будет отсутствовать Павлович, сломавший ключицу
22:56 · Германия. Бундеслига
Компани поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» Флика
22:41 · Германия. Бундеслига
Кейн прокомментировал очередной хет-трик за «Баварию»
22:31 · Германия. Бундеслига
Компани раскрыл, что сказал игрокам «Баварии» в перерыве
Все новости