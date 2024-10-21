Появилась информация о будущем Мусиалы

Атакующий полузащитник Джамал Мусиала частенько оказывается героем трансферных слухов. Дело в том, что видеть молодого и перспективного игрока в своих рядах многие клубы. При этом «Бавария» хочет связать Мусиалу новым трудовым соглашением.

Как сообщает немецкий Sky, есть все основания полагать, что Мусиала продлит контракт до середины 2029 или 2030 года. Все стороны настроены оптимистично в этом вопросе, отмечает источник.

Всего за первую команду «Баварии» Джамал Мусиала провёл 171 матч, в которых забил 46 голов и отдал 34 результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает немецкого футболиста в 130 миллионов евро.