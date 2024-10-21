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Звезда «Баварии» Киммих может уехать играть в Мадрид слухи

21 Октября 2024 • 16:24 Комментировать

Защитник/полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть клуб следующим летом в связи с истечением срока контракта. Футболиста связывали с «Барселоной», но у каталонцев сохраняются финансовые проблемы, и клубу будет сложно предложить Киммиху контракт.

Как сообщает TodoFichajes, подписать Киммиха постарается «Атлетико». Немецкий футболист ещё не соглашался на переезд в клуб из Мадрида, но стороны приблизились к соглашению, отмечает источник.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Йозуа Киммиха в 50 миллионов евро. В феврале футболист отметит свой 30-й день рождения.

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Бавария Атлетико Мадрид Йозуа Киммих ещё теги
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