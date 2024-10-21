Тренер «РБ Лейпцига» не будет советоваться с Клоппом - известна причина

Наставник немецкого «РБ Лейпцига» Марко Розе сообщил, что в ближайшее время не станет советоваться с Юргеном Клоппом, который был назначен в правление компании «Ред Булл».

«Юрген сейчас отдыхает на Майорке. Он проводит время со своей семьей. Я не хочу беспокоить его сейчас. Клоппу нужно отдохнуть, ведь он на протяжении многих лет работал, ему нужна пауза. Не хочу его отвлекать», - передает слова главного тренера команды Bild.

После шести туров немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 14 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Розе уступают идущей первой мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям.