Фанаты бывшего клуба Клоппа вывесили презирающий баннер о тренере

Фанаты «Майнца» негативно отреагировали на назначение бывшего наставника команды Юргена Клоппа на работу в систему «Ред Булл». Во время поединка Бундеслиги с «РБ Лейпцигом» (0:2) болельщики вывесили баннер, посвященный звездному специалисту.

«Ты забыл, кем мы сделали тебя? Ты сошел с ума? Нам нравятся люди, пока они нас не разочаруют», - говорилось на баннере болельщиков.

Напомним, что Клопп был назначен на пост руководителя футбольный операций в системе «Ред Булл».

Юрген в бытность игроком выступал за «Майнц» с 1990 по 2001 год. Затем Клопп тренировал команду с 2001 по 2008 год.