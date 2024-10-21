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На Вирца нашёлся новый претендент, готовый заплатить 150 млн евро слухи

21 Октября 2024 • 04:03 Комментировать
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Байер Л
26.10 19:30

Европейские гранды поспорят за полузащитника «Байера» Флориана Вирца следующим летом.

Главными претендентами на молодую звезду «фармацевтов» ранее назывались «Бавария», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», также интерес приписывался «Барселоне» и другим топ-клубам Английской премьер-лиги. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, в гонку за Вирцем включился «ПСЖ». Если верить источнику, парижане готовы заплатить за атакующего хавбека 150 млн евро.

Флориан Вирц отметился шестью голами и одним ассистом в 11 матчах нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 130 млн евро.

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