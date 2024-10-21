Кейн – первый за девять лет игрок «Баварии», оформивший «немецкий хет-трик»

Субботний хет-трик Гарри Кейна в матче «Баварии» против «Штутгарта» стал особенным.

Англичанин забил первые три гола в матче, отличившись на 57-й, 60-й и 80-й минутах. Итоговый результат на 89-й установил Кингсли Коман.

Как отмечает Bayern & Germany, Кейн стал первым с 2015 года футболистом, которому удалось оформить немецкую версию «идеального» хет-трика – три мяча подряд в течение одного тайма. Девять лет назад это сделал Роберт Левандовски: произошло это в том самом поединке с «Вольфсбургом» (5:1), когда поляк забил пять раз за девять минут вскоре после выхода на замену.

В активе Гарри Кейна восемь голов в семи играх нынешнего розыгрыша Бундеслиги.