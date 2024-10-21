Флик ответил на вопрос о противостоянии Левандовски с Кейном

Журналисты спросили у Ханса-Дитера Флика о предстоящей встрече Роберта Левандовски и Гарри Кейна в матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

Поединок третьего тура общего этапа первого по значимости еврокубка состоится в среду на поле «сине-гранатовых».

«Следующая игра – противостояние Левандовски и Кейна?» – поинтересовались у Флика представители СМИ. – «Нет, это не битва между двумя игроками. Это битва «Барселоны» с «Баварией», – приводит Barca Universal ответ главного тренера каталонского гранда.

В активе Роберта Левандовски 14 забитых мячей в 12 встречах нынешней кампании. Гарри Кейн отличился 13 раз в десяти матчах «Баварии».