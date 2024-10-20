«Вердер» забил 4 гола в гостях у «Вольфсбурга»

В седьмом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» принимал соседей по таблице из «Вердера».

На 20-й минуте голкипер гостей грубо ошибся, но от этого гол пяткой Тьягу Томаша не стал менее эффектным - 1:0. В последней атаке перед перерывом гости сравняли - это Митчелл Вайзер здорово стрельнул с лета.

Марко Грюлль не смог переиграть голкипера, но Феликс Агу добил - 1:2. На 67-й минуте Марвин Дукш забил третий гол гостей, и сразу Патрик Виммер был удален за грубость. Грюлль же забил свой мяч при помощи рикошета - 1:4. Йоаким Меле отличился дальним выстрелом (2:4).

«Вердер» вышел на чистое восьмое место, соперник - 13-й.