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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» забил 4 гола в гостях у «Вольфсбурга»

20 Октября 2024 • 20:32 Комментировать
Вольфсбург
2:4
Вердер

В седьмом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» принимал соседей по таблице из «Вердера».

На 20-й минуте голкипер гостей грубо ошибся, но от этого гол пяткой Тьягу Томаша не стал менее эффектным - 1:0. В последней атаке перед перерывом гости сравняли - это Митчелл Вайзер здорово стрельнул с лета.

Марко Грюлль не смог переиграть голкипера, но Феликс Агу добил - 1:2. На 67-й минуте Марвин Дукш забил третий гол гостей, и сразу Патрик Виммер был удален за грубость. Грюлль же забил свой мяч при помощи рикошета - 1:4. Йоаким Меле отличился дальним выстрелом (2:4).

«Вердер» вышел на чистое восьмое место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Вольфсбург2:4Вердер
(1:0) Томаш Тьягу19'  
  45'Вайзер Митчелл (1:1)
  51'Агу Феликс (1:2)
  67'Дукш Марвин (1:3)
  72'Грюлль Марко (1:4)
(2:4) Меле Йоаким79'  
Грабара КамильВавро ДенисБорнаув СебастьянКулиеракис Костас 65' (Виммер Патрик ( 65'  68') Баку Ридле 65' (Фишер Килиан ( 65') Каминьски ЯкубЭзкан СалихАрнольд Максимилиан  42' 42' (Герхардт Янник ( 42') Винд Йонас 78' (Меле Йоаким ( 78') Томаш ТьягуЭль-Амин Амура Мохамед
Запасные: Мюллер МариусОдогу ДавидБехренс КевинДардай БенсеЗесигер Седрик
Цеттерер МихаэльМалатини Хулиан 84' (Деман Оливье ( 84'  87') Фридль МаркоЮнг Антони 23' (Пипер Амос ( 23') Вайзер МитчеллАгу Феликс 84' (Кён Деррик ( 84') Биттенкорт ЛеонардоЛинен СеннеГрюлль Марко 84' (Топп Кеке ( 84') Шмид РоманоДукш Марвин 90' (Бёрк Оливер ( 90')
Запасные: Wesley AdehНанкиши АбденегоМио БакхаусХансен-Ороэн Исак
20 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Вольфсбург

Новости по матчу

19 Октября
18:04
Надёжная ставка и прогноз на матч Вольфсбург — Вердер чемпионата Германии — 20 октября 2024
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