«Вердер» забил 4 гола в гостях у «Вольфсбурга»

В седьмом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» принимал соседей по таблице из «Вердера».
На 20-й минуте голкипер гостей грубо ошибся, но от этого гол пяткой Тьягу Томаша не стал менее эффектным - 1:0. В последней атаке перед перерывом гости сравняли - это Митчелл Вайзер здорово стрельнул с лета.
Марко Грюлль не смог переиграть голкипера, но Феликс Агу добил - 1:2. На 67-й минуте Марвин Дукш забил третий гол гостей, и сразу Патрик Виммер был удален за грубость. Грюлль же забил свой мяч при помощи рикошета - 1:4. Йоаким Меле отличился дальним выстрелом (2:4).
«Вердер» вышел на чистое восьмое место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Томаш Тьягу19'
|45'Вайзер Митчелл (1:1)
|51'Агу Феликс (1:2)
|67'Дукш Марвин (1:3)
|72'Грюлль Марко (1:4)
|(2:4) Меле Йоаким79'
Грабара Камиль•Вавро Денис•Борнаув Себастьян•Кулиеракис Костас65' (Виммер Патрик (65') • 68'Баку Ридле65' (Фишер Килиан (65') •Каминьски Якуб•Эзкан Салих•Арнольд Максимилиан 42'42' (Герхардт Янник (42') •Винд Йонас78' (Меле Йоаким (78') •Томаш Тьягу•Эль-Амин Амура Мохамед
Цеттерер Михаэль•Малатини Хулиан84' (Деман Оливье (84') • 87'Фридль Марко•Юнг Антони23' (Пипер Амос (23') •Вайзер Митчелл•Агу Феликс84' (Кён Деррик (84') •Биттенкорт Леонардо•Линен Сенне•Грюлль Марко84' (Топп Кеке (84') •Шмид Романо•Дукш Марвин90' (Бёрк Оливер (90')
20 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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