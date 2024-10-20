«Хольштайн Киль» неудачно сыграл дома против «Униона»

В предпоследнем матче седьмого тура Бундеслиги «Хольштайн Киль» принимал «Унион». Игра получилась с равными шансами, но гости лучше распорядились тем, что удалось создать.

На 18-й минуте Алеша Кемляйн не имел права промахнуться, пробивая головой, после навеса Тома Роте - 0:1. Николай Ремберг пробил по воротам мимо голкипера, но на ленточке Кевин Фогт остановил мяч. В самой концовке Данило Духи выпрыгнул выше всех и направил мяч в штангу. В следующей атаке после корнера ударом головой Роте поставил точку - 0:2.

«Унион» делит четвертое место с «Байером», новички с двумя баллами занимают второе место с конца.