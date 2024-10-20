«Хольштайн Киль» неудачно сыграл дома против «Униона»

В предпоследнем матче седьмого тура Бундеслиги «Хольштайн Киль» принимал «Унион». Игра получилась с равными шансами, но гости лучше распорядились тем, что удалось создать.
На 18-й минуте Алеша Кемляйн не имел права промахнуться, пробивая головой, после навеса Тома Роте - 0:1. Николай Ремберг пробил по воротам мимо голкипера, но на ленточке Кевин Фогт остановил мяч. В самой концовке Данило Духи выпрыгнул выше всех и направил мяч в штангу. В следующей атаке после корнера ударом головой Роте поставил точку - 0:2.
«Унион» делит четвертое место с «Байером», новички с двумя баллами занимают второе место с конца.
Протокол игры
|18'Кемляйн Алеша (0:1)
|89'Роте Том (0:2)
Вайнер Тимон•Ивежич Марко•Эррас Патрик68' (Пухач Тымотеуш (68') •Коменда Марко• 66'Беккер Тимо•Гигович Армин80' (Арп Янн-Фите (80') •Кнудсен Магнус46' (Матино Сюто (46') •Ремберг Николай• 79'Порат Финн79' (Шульц Марвин (79') •Бернхардссон Александер34' (Скрибски Стивен (34') •Пихлер Бенедикт
Рённов Фредерик• 73'Духи Данило•Фогт Кевин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Роте Том•Кемляйн Алеша87' (Хаберер Яник (87') •Хедира Рани•Холлербах Бенедикт75' (Сибачо Жордан (75'•Сков Роберт87') •Вертессен Йорбе75' (Бенеш Ласло (75') •Скарке Тим27' (Чжон Ву-Ён (27')
20 октября. Стадион "Holstein Stadion".
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