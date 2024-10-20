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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хольштайн Киль» неудачно сыграл дома против «Униона»

20 Октября 2024 • 18:30 Комментировать
Хольштайн Киль
0:2
Унион Берлин
окончен

В предпоследнем матче седьмого тура Бундеслиги «Хольштайн Киль» принимал «Унион». Игра получилась с равными шансами, но гости лучше распорядились тем, что удалось создать.

На 18-й минуте Алеша Кемляйн не имел права промахнуться, пробивая головой, после навеса Тома Роте - 0:1. Николай Ремберг пробил по воротам мимо голкипера, но на ленточке Кевин Фогт остановил мяч. В самой концовке Данило Духи выпрыгнул выше всех и направил мяч в штангу. В следующей атаке после корнера ударом головой Роте поставил точку - 0:2.

«Унион» делит четвертое место с «Байером», новички с двумя баллами занимают второе место с конца.

Протокол игры  
Хольштайн Киль0:2Унион Берлин
  18'Кемляйн Алеша (0:1)
  89'Роте Том (0:2)
Вайнер ТимонИвежич МаркоЭррас Патрик 68' (Пухач Тымотеуш ( 68') Коменда Марко  66'Беккер ТимоГигович Армин 80' (Арп Янн-Фите ( 80') Кнудсен Магнус 46' (Матино Сюто ( 46') Ремберг Николай  79'Порат Финн 79' (Шульц Марвин ( 79') Бернхардссон Александер 34' (Скрибски Стивен ( 34') Пихлер Бенедикт
Запасные: Гешвилль МаксРозенбоом ЛассеЯворчек ДоминикДене Томас
Рённов Фредерик  73'Духи ДанилоФогт КевинЛейте ДиогуТриммель КристоферРоте ТомКемляйн Алеша 87' (Хаберер Яник ( 87') Хедира РаниХоллербах Бенедикт 75' (Сибачо Жордан ( 75'Сков Роберт 87') Вертессен Йорбе 75' (Бенеш Ласло ( 75') Скарке Тим 27' (Чжон Ву-Ён ( 27')
Запасные: Руссийон ЖеромКверфельд ЛеопольдФолланд КевинШволов Александер
20 октября. Стадион "Holstein Stadion".
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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Хольштайн Киль

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15:47
Ставка и прогноз на матч Хольштайн Киль — Унион чемпионата Германии — 20 октября 2024
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