«Бавария» потеряла игрока до конца года

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович в последнем матче против «Штутгарта» получил серьёзную травму в виде перелома ключицы. Мюнхенский клуб сообщил о том, что 20-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство.

Как сообщает немецкий Sky, Павлович не сможет сыграть за «Баварию» в 2024 году. Ранее в прессе появлялись более оптимистичные сроки восстановления молодого хавбека.

«Бавария» разгромила «Штутгарт» со счётом 4:0. Команда Венсана Компани лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, хотя «РБ Лейпциг» уступает мюнхенцам только по дополнительным показателям в виде разности голов.