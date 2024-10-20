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«Бог сказал, что моё время ещё не пришло»: Звезда «Байера» попал в серьёзное ДТП

20 Октября 2024 • 15:37 Комментировать
Байер Л
2:1
Айнтрахт Фр

Нападающий «Байера» Виктор Бонифасе опубликовал в социальных сетях кадры, сделанные на дороге. На них видно автомобиль с сильными повреждениями. Также Бонифасе показал свою окровавленную руку.

«Бог величайший. Бог сказал, что моё время ещё не пришло», - написал Бонифасе.

В «Байере» подтвердили немецкому NTV, что автомобиль с Бонифасе попал в дорожно-транспортное происшествие. К счастью, футболист серьёзно не пострадал. Он не находился за рулём.

В сезоне 2024/2025 Виктор Бонифасе провёл десять матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и один результативный пас на партнёра.

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