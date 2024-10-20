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Мюллер ответил, готов ли тренировать «Баварию»

20 Октября 2024 • 12:38 Комментировать

Форвард «Баварии» Томас Мюллер рассказал о том, готов ли в будущем стать главным тренером мюнхенского клуба.

«Интересный вопрос в начале сезона. Пока я могу играть 90 минут. Я остаюсь профессиональным игроком», - передает слова 35-летнего нападающего Plettigoal в социальных сетях.

Срок действующего трудового договора между Мюллером и «Баварией» рассчитан до следующего лета. Форвард защищает цвета мюнхенского коллектива с лета 2009 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Томас сыграл семь матчей, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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