​Градецки - первый иностранный голкипер, сыгравший 300 матчей в Бундеслиге

В немецком чемпионате Бундеслиги прошли матчи седьмого тура, «Айнтрахт» съездил в Леверкузен, но проиграл там чемпиону страны - «Байеру» Хаби Алонсо. Для польского вратаря «аптекарей» Лукаша Градецки этот матч стал 300-м в Бундеслиге в составе своего нынешнего клуба - и по этому показателю Градецки является рекордсменом немецкого чемпионата, ещё ни один иностранный вратарь в Бундеслиге не добирался до столь высокого показателя.

В следующем, восьмом туре немецкого чемпионата леверкузенскому «Байеру» предстоит сыграть на выезде с бременским «Вердером», это случится 26 октября.