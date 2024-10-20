Мармуш вплотную приблизился к рекорду Йебоа

В немецком чемпионате Бундеслиги прошли матчи седьмого тура, «Айнтрахт» съездил в Леверкузен, но проиграл там чемпиону страны - «Байеру» Хаби Алонсо. Тем не менее, египетский нападающий клуба Омар Мармуш снова забил - уже в шестом матче кряду в рамках Бундеслиги.

Тем самым он вплотную приблизился к рекорду Антони Йебоа - в 1993 году нигерийский нападающий забил за клуб в семи матчах немецкого чемпионата кряду. Ещё раньше, в 1977-м, Бернд Хёльценбейн также забивал в шести матчах кряду.

В следующем туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграет на выезде с «Унионом», это случится 27 октября.