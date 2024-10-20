​Киммих провёл 400-й матч за «Баварию»

В немецком чемпионате Бундеслиги прошли матчи седьмого тура, «Бавария» забила четыре безответных матча неровно выступающему в нынешнем сезоне «Штутгарту».

Тем самым гранд немецкого футбола приличествующим образом отметил юбилей Йозуа Киммих - тот сыграл свой 400-й матч за «Баварию» с учётом всех турниров, в которых он выступал за клуб с августа 2015 года - именно тогда Киммих присоединился к «Баварии». За всё это время больше, чем Киммих, матчей за «Баварию» провёл лишь Томас Мюллер - 411.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Бохумом», это случится 27 октября.