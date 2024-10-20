Компани ответил на вопрос о Кейне, оформившем хет-трик

Наставник «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями о результативности Гарри Кейна.

Форвард не смог отличиться в трёх предыдущих матчах «Баварии», а с учётом игр за сборную Англии и вовсе не забивал в четырёх встречах кряду. В субботу 31-летний футболист не просто завершил безголевую серию – он оформил хет-трик в ворота «Штутгарта» (4:0).

«Честно говоря, я ни секунды не размышлял о том, что он не забивал в прошлых матчах. Я знаю, какими качествами обладает Гарри. Он всегда голоден до побед, даже на тренировках. Иногда мы забываем, как усердно Кейн работает на команду. Он всегда забивал и будет забивать, это не изменится», – передаёт Bayern & Germany комментарии Компани.