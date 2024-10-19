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«Барселона» опережает «Реал» в борьбе за защитника слухи

19 Октября 2024 • 23:30 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1 1.30 X 6.10 2 9.50
Через 21 ч. 27 мин.

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та может сменить клубную прописку в ближайшем будущем.

Ранее уже сообщалось, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы несколько европейских грандов.

Согласно последней информации от журналиста Маттео Моретто, в настоящий момент «Барселона» опережает «Реал» в гонке за Та, который следующим летом может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне немецкий футболист появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Та в 30 миллионов евро.

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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