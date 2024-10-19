Кейн: «Бавария» могла победить со счётом 6:0 или 7:0»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высоко оценил выступление своей команды во встрече со «Штутгартом» (4:0).

31-летний англичанин стал автором трёх из четырёх голов мюнхенского гранда. Для звёздного нападающего это уже третий хет-трик в текущей кампании.

«Думаю, мы хорошо играли в предыдущих матчах, но результата не было. Сегодня игра раскрылась после первого гола, и соперник уже не смог за нами угнаться. Это был важный домашний матч, мы хотели победить и порадовать болельщиков яркой игрой. Мы победили 4:0, но, думаю, могло быть 6:0 или 7:0», – заявил в послематчевом интервью Кейн, в активе которого восемь забитых мячей в семи матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.