Стало известно, как долго будет отсутствовать Павлович, сломавший ключицу

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович не поможет команде в ближайшее время.

20-летний футболист был заменён на 8-й минуте матча против «Штутгарта». После завершения встречи пресс-служба мюнхенцев подтвердила, что хавбек сломал ключицу. Согласно текущим прогнозам, восстановление Павловича продлится до конца ноября.

«Бавария» разгромила «Штутгарт» в сегодняшнем поединке Бундеслиги – 4:0. Хет-триком отметился Гарри Кейн, автором четвёртого мяча стал Кингсли Коман.

Александр Павлович отыграл восемь матчей за коллектив Венсана Компани, по разу записав на свой счёт гол и ассист.