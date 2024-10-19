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Стало известно, как долго будет отсутствовать Павлович, сломавший ключицу

19 Октября 2024 • 23:10 Комментировать
Бавария
4:0
Штутгарт

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович не поможет команде в ближайшее время.

20-летний футболист был заменён на 8-й минуте матча против «Штутгарта». После завершения встречи пресс-служба мюнхенцев подтвердила, что хавбек сломал ключицу. Согласно текущим прогнозам, восстановление Павловича продлится до конца ноября.

«Бавария» разгромила «Штутгарт» в сегодняшнем поединке Бундеслиги – 4:0. Хет-триком отметился Гарри Кейн, автором четвёртого мяча стал Кингсли Коман.

Александр Павлович отыграл восемь матчей за коллектив Венсана Компани, по разу записав на свой счёт гол и ассист.

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Бавария Александр Павлович

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