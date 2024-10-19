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Чемпионат Германии. Бундеслига

Компани поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» Флика

19 Октября 2024 • 22:56 Комментировать
Барселона
...
Бавария
23.10 22:00

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

Мюнхенцы проведут выездную встречу с «сине-гранатовыми» в среду в рамках третьего тура общего этапа самого престижного еврокубка.

«Есть тренеры, многое сделавшие для «Баварии», и Флик – один из них. В этом ряду также Юпп Хайнкес, Пеп Гвардиола и другие. Конечно, для него матч с нами будет особенным, но он, разумеется, хочет выиграть, как и мы», – заявил Компани в интервью после победы над «Штутгартом» в Бундеслиге (4:0).

Поединок «Барселона» – «Бавария» стартует в 22:00 по московскому времени.

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Бавария Барселона Венсан Компани Ханс-Дитер Флик ещё теги

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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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