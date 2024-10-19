Кейн прокомментировал очередной хет-трик за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн побеседовал с журналистами после хет-трика в матче против «Штутгарта» (4:0).

К перерыву на табло горели нули, но уже к 60-й минуте англичанин дважды поразил ворота гостей. На 80-й минуте он же довёл дело до разгрома, после чего Кингсли Коман «добил» соперников четвёртым мячом.

«У нападающих случаются периоды, когда залетает всё, – делится мыслями Кейн, до этого не забивавший в трёх поединках «Баварии» кряду. – Когда ты не забиваешь, разговоров всегда будет много. Это часть жизни форварда. Я всегда верю в себя и своих товарищей по команде.

Думаю, некоторым ребятам уже надоело подписывать мячи после моих хет-триков. Но я постараюсь, чтобы им и дальше пришлось это делать», – заявил в послематчевом интервью Sky Sport Кейн.