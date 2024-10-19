Компани раскрыл, что сказал игрокам «Баварии» в перерыве

«Бавария» нанесла сокрушительное поражение «Штутгарту» в матче Бундеслиги (4:0).

После первого тайма счёт так и не был открыт, однако во второй половине хозяева поля взялись за дело и отправили в ворота соперников четыре безответных мяча. Хет-триком отметился Гарри Кейн, ещё один гол записал себе в актив Кингсли Коман.

«Я сказал, что нужно сохранять терпение и не допускать контратаки. Я чувствовал, что мы могли лучше использовать свои моменты. «Штутгарт» – отличная команда, но мы были терпеливы и заслуженно победили. Я рад за ребят. Теперь мы с нетерпением ждём матча против «Барселоны», – приводит Bayern & Germany слова Компани.