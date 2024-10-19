В «Баварии» сообщили о серьёзной травме Павловича

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович получил серьёзную травму.

20-летний футболист был заменён уже на 8-й минуте сегодняшнего матча Бундеслиги против «Штутгарта». После завершения поединка директор мюнхенцев Макс Эберль признался, что хавбек может надолго угодить в лазарет.

«Похоже, Павлович сломал ключицу. Очень печальная новость. Сейчас он проходит обследование», – заявил в интервью Sky Sport Эберль.

Александр Павлович принял участие в восьми поединках «Баварии» в нынешнем сезоне, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. На счету молодого игрока также четыре матча за сборную Германии с момента дебюта в марте.