Кейн – о Тухеле в сборной Англии: «Лучшее решение из возможных»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн вновь ответил на вопрос о воссоединении с Томасом Тухелем в сборной Англии.

Немецкий специалист начнёт работу во главе «трёх львов» с января нового года. С Кейном он уже знаком по совместному пребыванию в «Баварии», которое продлилось лишь один сезон.

«Тухель – один из лучших тренеров, когда дело касается турниров [с играми на выбывание], также он фантастический человек. Лучшее решение из возможных. Я очень счастлив», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова английского форварда, высказавшегося о Тухеле после хет-трика в матче Бундеслиги против «Штутгарта» (4:0).

Гарри Кейн отметился 44 голами и 12 ассистами в 45 матчах прошлой кампании при Томасе Тухеле. Летом немца сменил Венсан Компани.