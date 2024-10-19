Кейн установил собственный рекорд в матче против «Штутгарта»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился хет-триком в поединке против «Штутгарта».

Встреча завершилась со счётом 4:0, а англичанин записал себе в актив три мяча. Кроме того, как отмечает Opta, Кейн нанёс десять ударов по воротам (все игроки «Штутгарта» вместе взятые пробили лишь четырежды) – личный рекорд 31-летнего форварда в «Баварии».

Сегодняшний хет-трик стал для Гарри Кейна третьим в сезоне и седьмым в составе мюнхенцев в общей сложности. Напомним, капитан сборной Англии пополнил ряды немецкого гранда летом 2023 года, перебравшись из родного для себя лондонского «Тоттенхэма».