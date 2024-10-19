Кейн оформил третий хет-трик в сезоне – у него 13 голов в 10 матчах

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прервал безголевую серию.

Англичанин не смог отличиться в четырёх предыдущих матчах за клуб и сборную, зато сегодня трижды поразил ворота «Штутгарта» во встрече Бундеслиги. Для Кейна это уже третий хет-трик в нынешней кампании. В общей сложности в активе 31-летнего форварда 13 забитых мячей в 10 играх за «Баварию» во всех турнирах с начала сезона.

Коллектив Венсана Компани обыграл «Штутгарт» со счётом 4:0. Автором последнего гола мюнхенского гранда стал Кингсли Коман, отличившийся на 89-й минуте.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 17 набранными очками после семи туров.