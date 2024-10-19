Хет-трик Кейна помог «Баварии» уничтожить оборону «Штутгарта»

В седьмом туре чемпионата Германии «Бавария» на одном дыхании расправилась со «Штутгартом», прошлогодним конкурентом.

В первом тайме мюнхенцы нанесли массу ударов, но реальных шансов все же не было. После перерыва с правого края Майкл Олисе прострелил в центр, в касание мяч переправлял в сетку Гарри Кейн, но не сумел с пары метров сделать это точно. Еще атака, с линии штрафной нанес Кейн выстрел по рамке соперника, и мяч влетел впритирку со стойкой - 1:0. Пальинья расстреливал ворота, в итоге там то ли грудью, то ли рукой голкипер парировал удар, сумев спасти свою команду. Томас Мюллер после передачи в штрафную пяткой сыграл на Кейна, тот в касание пробил, но попал в защитника, после этого успел несколько раз пожонглировать мячом, а затем мощно выстрелил в левый нижний угол - 2:0. Ближе к концу игры пробил Пальинья по воротам соперника из центра, но попал в защитника мяч отскочил к Кейну, который спокойно переправил его в сетку - 3:0. В следующей атаке англичанин отметился еще раз, но из офсайда, не засчитано. На 89-й минуте Кингсли Коман получил мяч на левом краю штрафной, обработал мяч, после чего выстрелил в дальний угол - 4:0.

«Штутгарт» делит восьмое место, а соперник догнал «РБ Лейпциг» на вершине.