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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хет-трик Кейна помог «Баварии» уничтожить оборону «Штутгарта»

19 Октября 2024 • 21:23 Комментировать
Бавария
4:0
Штутгарт

В седьмом туре чемпионата Германии «Бавария» на одном дыхании расправилась со «Штутгартом», прошлогодним конкурентом.

В первом тайме мюнхенцы нанесли массу ударов, но реальных шансов все же не было. После перерыва с правого края Майкл Олисе прострелил в центр, в касание мяч переправлял в сетку Гарри Кейн, но не сумел с пары метров сделать это точно. Еще атака, с линии штрафной нанес Кейн выстрел по рамке соперника, и мяч влетел впритирку со стойкой - 1:0. Пальинья расстреливал ворота, в итоге там то ли грудью, то ли рукой голкипер парировал удар, сумев спасти свою команду. Томас Мюллер после передачи в штрафную пяткой сыграл на Кейна, тот в касание пробил, но попал в защитника, после этого успел несколько раз пожонглировать мячом, а затем мощно выстрелил в левый нижний угол - 2:0. Ближе к концу игры пробил Пальинья по воротам соперника из центра, но попал в защитника мяч отскочил к Кейну, который спокойно переправил его в сетку - 3:0. В следующей атаке англичанин отметился еще раз, но из офсайда, не засчитано. На 89-й минуте Кингсли Коман получил мяч на левом краю штрафной, обработал мяч, после чего выстрелил в дальний угол - 4:0.

«Штутгарт» делит восьмое место, а соперник догнал «РБ Лейпциг» на вершине.

Протокол игры  
Бавария4:0Штутгарт
(1:0) Кейн Гарри57'  
(2:0) Кейн Гарри60'  
(3:0) Кейн Гарри80'  
(4:0) Коман Кингсли89'  
Нойер МануэльГеррейру Рафаэл 68' (Лаймер Конрад ( 68') Упамекано Дайо 82' (Горецка Леон ( 82') Мин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаПавлович Александр 8' (Пальинья Жоау ( 8') Олисе Майкл 68' (Сане Лерой ( 68') Мюллер ТомасГнабри Серж 68' (Коман Кингсли ( 68') Кейн Гарри
Запасные: Ульрайх СвенАзну АдамДайер ЭрикТель Матис
Нюбель АлександрВагноман Жоша 86' (Чейс Анрие ( 86') Руо АнтониШабо ЮлианХендрикс Рамон 66' (Мийо Энцо ( 66') Ридер ФабианКаразор АтаканШтиллер АнгелоЛевелинг Джейми  69' 74' (Вольтемаде Ник ( 74') Демирович Эрмедин 66' (Миттельштедт Максимилиан ( 66') Ундав Дениз  53' 74' (Туре Эль Билал ( 74')
Запасные: Кайтель ЯнникШтенцель ПаскальАль-Дахиль АминБредлов Фабиан
19 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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