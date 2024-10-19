«Байер» дожал конкурентов из «Айнтрахта»

Завершился матч седьмого тура немецкой Бундеслиги между претендентами на лидерство - «Байер» против «Айнтрахта». Чемпионы быстро заработали пенальти, но Виктор Бонифасе с 11 метров не переиграл вратаря. Омар Мармуш тут же стрельнул по воротам и попал в перекладину. Еще пенальти, но в другие ворота, и Мармуш прошил руки голкипера со стандарта - 0:1. Достаточно быстро «Байер» отыгрался после попытки Роберта Андриха.
Во втором тайме моментище не реализовал Бонифасе, удар головой чуть-чуть неточный. Андрих также сыграл здорово, но мяч послал в штангу. Только на 72-й минуте Бонифасе добился своего, его удар головой был результативным - 2:1.
«Байер» догнал «Баварию» на третьей строчке, «Айнтрахт» - пятый.
Протокол игры
|16'Мармуш Омар (0:1)
|(1:1) Андрих Роберт25'
|(2:1) Бонифасе Виктор72'
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро• 70'Фримпонг Жереми80' (Шик Патрик (80') •Гримальдо Алехандро• 67'Джака Гранит•Андрих Роберт•Террье Мартен64' (Гарсия Алеш (64') •Адли Амин64' (Вирц Флориан (64') •Бонифасе Виктор80' (Телла Нейтан (80')
Трапп Кевин•Кристенсен Расмус•Кох Робин•Теате Артур•Нкунку Нильс82' (Узун Кан (82') •Эбимбе Эрик70' (Шаиби Фарес (70') •Тута 28'79' (Схири Эльес (79') •Ларссон Хуго79' (Дауд Махмуд (79') •Гётце Марио70' (Бахойа Жан Маттео (70') •Экитике Уго•Мармуш Омар
19 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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