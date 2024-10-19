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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» дожал конкурентов из «Айнтрахта»

19 Октября 2024 • 18:28 Комментировать
Байер Л
2:1
Айнтрахт Фр

Завершился матч седьмого тура немецкой Бундеслиги между претендентами на лидерство - «Байер» против «Айнтрахта». Чемпионы быстро заработали пенальти, но Виктор Бонифасе с 11 метров не переиграл вратаря. Омар Мармуш тут же стрельнул по воротам и попал в перекладину. Еще пенальти, но в другие ворота, и Мармуш прошил руки голкипера со стандарта - 0:1. Достаточно быстро «Байер» отыгрался после попытки Роберта Андриха.

Во втором тайме моментище не реализовал Бонифасе, удар головой чуть-чуть неточный. Андрих также сыграл здорово, но мяч послал в штангу. Только на 72-й минуте Бонифасе добился своего, его удар головой был результативным - 2:1.

«Байер» догнал «Баварию» на третьей строчке, «Айнтрахт» - пятый.

Протокол игры  
Байер Л2:1Айнтрахт Фр
  16'Мармуш Омар (0:1)
(1:1) Андрих Роберт25'  
(2:1) Бонифасе Виктор72'  
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье Пьеро  70'Фримпонг Жереми 80' (Шик Патрик ( 80') Гримальдо Алехандро  67'Джака ГранитАндрих РобертТеррье Мартен 64' (Гарсия Алеш ( 64') Адли Амин 64' (Вирц Флориан ( 64') Бонифасе Виктор 80' (Телла Нейтан ( 80')
Запасные: Мукиэле НордиБелосьян ЖенуэльХофманн ЙонасПаласиос ЭсекиэльКоварж Матей
Трапп КевинКристенсен РасмусКох РобинТеате АртурНкунку Нильс 82' (Узун Кан ( 82') Эбимбе Эрик 70' (Шаиби Фарес ( 70') Тута  28' 79' (Схири Эльес ( 79') Ларссон Хуго 79' (Дауд Махмуд ( 79') Гётце Марио 70' (Бахойа Жан Маттео ( 70') Экитике УгоМармуш Омар
Запасные: Матанович ИгорьАменда ОрельСантос КауаБраун Натаниэль
19 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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