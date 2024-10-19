«Байер» дожал конкурентов из «Айнтрахта»

Завершился матч седьмого тура немецкой Бундеслиги между претендентами на лидерство - «Байер» против «Айнтрахта». Чемпионы быстро заработали пенальти, но Виктор Бонифасе с 11 метров не переиграл вратаря. Омар Мармуш тут же стрельнул по воротам и попал в перекладину. Еще пенальти, но в другие ворота, и Мармуш прошил руки голкипера со стандарта - 0:1. Достаточно быстро «Байер» отыгрался после попытки Роберта Андриха.

Во втором тайме моментище не реализовал Бонифасе, удар головой чуть-чуть неточный. Андрих также сыграл здорово, но мяч послал в штангу. Только на 72-й минуте Бонифасе добился своего, его удар головой был результативным - 2:1.

«Байер» догнал «Баварию» на третьей строчке, «Айнтрахт» - пятый.