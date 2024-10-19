«Боруссия» из Мёнхенгладбаха «перестреляла» «Хайденхайм»

В седьмом туре чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Хайденхайм» сыграли весьма результативно.
На 12-й минуте Лео Шенца вывел гостей вперед, но Ко Итакура достаточно быстро сравнял счет. После перерыва Тим Кляйндинст выдал что-то невероятное, отправив мяч в сетку ударом пяткой, 2:1. Ближе к концу поединка с интервалом в пять свои пенальти реализовали Кляйндинст и Марвин Пирингер - 3:2.
«Боруссия» делит восьмое место наряду с сегодняшним противником.
Протокол игры
|12'Шенца Лео (0:1)
|(1:1) Итакура Ко22'
|(2:1) Кляйндинст Тим62'
|(3:1) Кляйндинст Тим75'
|80'Пирингер Марвин (3:2)
Николас Мориц•Лайнер Штефан•Итакура Ко•Фридрих Марвин•Скалли Джозеф89' (Кьяродия Фабио (89') •Райц Рокко85' (Зандер Филипп (85') •Вайгль Юлиан• 88'Онора Франк81' (Штёгер Кевин (81') •Плеа Алассан89' (Нойхаус Флориан (89') •Хак Робин 31'81' (Чванчара Томаш (81') •Кляйндинст Тим 53'
Мюллер Кевин•Буш Марнон81' (Кербер Лука (81') • 84'Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт 71'81' (Шиммер Штефан (81') •Фёренбах Йонас•Малони Леннард•Шёппнер Ян• 39'Бек Адриан59' (Конте Сирлорд (59') •Ваннер Пауль68' (Кауфманн Миккель (68') •Шенца Лео67' (Хонсак Матиас (67') •Пирингер Марвин
19 октября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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