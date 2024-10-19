«Боруссия» из Мёнхенгладбаха «перестреляла» «Хайденхайм»

В седьмом туре чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Хайденхайм» сыграли весьма результативно.

На 12-й минуте Лео Шенца вывел гостей вперед, но Ко Итакура достаточно быстро сравнял счет. После перерыва Тим Кляйндинст выдал что-то невероятное, отправив мяч в сетку ударом пяткой, 2:1. Ближе к концу поединка с интервалом в пять свои пенальти реализовали Кляйндинст и Марвин Пирингер - 3:2.

«Боруссия» делит восьмое место наряду с сегодняшним противником.