«Хоффенхайм» едва не упустил победу над «Бохумом»

Подошел к концу матч седьмого игрового дня Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Бохумом».
В первом тайме хозяева быстро повели после прицельного выстрела Андрея Крамарича, который позже мог оформить дубль, но ему помешала перекладина. После перерыва пришла очередь феерить для Мариуса Бюльтера, его голевую атаку на 50-й минуте не засчитали по причине офсайда, а вот на 64-й минуте он забил по правилам - 2:0. Стараниями Кристиана Гамбоа в игру вернулась интрига на 76-й минуте. На 89-й минуте гости могли отыграться, но Лукас Дашнер с пенальти не забил - парировано. Только на 90-й минуте Харис Табакович поставил точку - 3:1.
«Хоффенхайм» набрал семь очков и делит 14-е место, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Крамарич Андрей11'
|(2:0) Бюльтер Мариус64'
|76'Гамбоа Кристиан (2:1)
|(3:1) Табакович Харис90'
Бауманн Оливер•Акпогума Кевин•Стах Антон•Артур Чавес80' (Дрекслер Тим (80') •Жендрей Валентен•Прасс Александр72' (Тохумджу Умут (72') •Бишоф Том•Гриллич Флориан72' (Ларсен Якоб-Бруун (72') •Крамарич Андрей90' (Самассеку Диади (90') •Гложек Адам80' (Табакович Харис (80') •Бюльтер Мариус 82'
Запасные: Хранак Робин•Филипп Лука•Ленц Кристофер•Моэрстедт Макс
Древес Патрик•Пасслак Феликс66' (Гамбоа Кристиан (66') •Машович Эрхан• 55'Ордец Иван•Виттек Максимилиан•Лосилья Антони•Панневиг Матс46' (Дашнер Лукас (46') •Миёши Коджи46' (Сиссоко Ибраима (46') •Де Вит Дани46' (Квартенг Мориц-Брони (46') •Брошински Мориц77' (Хольтманн Геррит (77') •Хофманн Филипп
Запасные: Оерманн Тим•Хорн Тимо•Медич Яков•Бамба Самуэль
19 октября. Стадион "Презеро Арена".
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