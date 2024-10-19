«Хоффенхайм» едва не упустил победу над «Бохумом»

Подошел к концу матч седьмого игрового дня Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Бохумом».

В первом тайме хозяева быстро повели после прицельного выстрела Андрея Крамарича, который позже мог оформить дубль, но ему помешала перекладина. После перерыва пришла очередь феерить для Мариуса Бюльтера, его голевую атаку на 50-й минуте не засчитали по причине офсайда, а вот на 64-й минуте он забил по правилам - 2:0. Стараниями Кристиана Гамбоа в игру вернулась интрига на 76-й минуте. На 89-й минуте гости могли отыграться, но Лукас Дашнер с пенальти не забил - парировано. Только на 90-й минуте Харис Табакович поставил точку - 3:1.

«Хоффенхайм» набрал семь очков и делит 14-е место, соперник - последний.