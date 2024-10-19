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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» едва не упустил победу над «Бохумом»

19 Октября 2024 • 18:26 Комментировать
Хоффенхайм
3:1
Бохум

Подошел к концу матч седьмого игрового дня Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Бохумом».

В первом тайме хозяева быстро повели после прицельного выстрела Андрея Крамарича, который позже мог оформить дубль, но ему помешала перекладина. После перерыва пришла очередь феерить для Мариуса Бюльтера, его голевую атаку на 50-й минуте не засчитали по причине офсайда, а вот на 64-й минуте он забил по правилам - 2:0. Стараниями Кристиана Гамбоа в игру вернулась интрига на 76-й минуте. На 89-й минуте гости могли отыграться, но Лукас Дашнер с пенальти не забил - парировано.  Только на 90-й минуте Харис Табакович поставил точку - 3:1.

«Хоффенхайм» набрал семь очков и делит 14-е место, соперник - последний.

Протокол игры  
Хоффенхайм3:1Бохум
(1:0) Крамарич Андрей11'  
(2:0) Бюльтер Мариус64'  
  76'Гамбоа Кристиан (2:1)
(3:1) Табакович Харис90'  
Бауманн ОливерАкпогума КевинСтах АнтонАртур Чавес 80' (Дрекслер Тим ( 80') Жендрей ВалентенПрасс Александр 72' (Тохумджу Умут ( 72') Бишоф ТомГриллич Флориан 72' (Ларсен Якоб-Бруун ( 72') Крамарич Андрей 90' (Самассеку Диади ( 90') Гложек Адам 80' (Табакович Харис ( 80') Бюльтер Мариус  82'
Запасные: Хранак РобинФилипп ЛукаЛенц КристоферМоэрстедт Макс
Древес ПатрикПасслак Феликс 66' (Гамбоа Кристиан ( 66') Машович Эрхан  55'Ордец ИванВиттек МаксимилианЛосилья АнтониПанневиг Матс 46' (Дашнер Лукас ( 46') Миёши Коджи 46' (Сиссоко Ибраима ( 46') Де Вит Дани 46' (Квартенг Мориц-Брони ( 46') Брошински Мориц 77' (Хольтманн Геррит ( 77') Хофманн Филипп
Запасные: Оерманн ТимХорн ТимоМедич ЯковБамба Самуэль
19 октября. Стадион "Презеро Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Хоффенхайм

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Хорошая ставка и прогноз на матч Хоффенхайм — Бохум чемпионата Германии — 19 октября 2024
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