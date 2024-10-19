«Фрайбург» вышел на второе место, быстро обыграв «Аугсбург»

Завершился матч седьмого тура немецкой Бундеслиги, в котором здорово стартовавший «Фрайбург» принимал «Аугсбург». Всё решилось в концовке первого тайма, которую гости провалили.
Винченцо Грифо дальним выстрелом на 34-й минуте открыл счет. Тут же он подал углового, а Филипп Линхарт был точен ударом головой - 2:0. Счет стал разгромным после еще одной попытки из-за штрафной, отличился уже Кристиан Гюнтер - 3:0.
В середине второго тайма Филлип Титц вернул подобие интриги, забив в ворота «Фрайбурга», - 3:1.
Хозяева идут на втором месте, а соперник - над стыковым местом.
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо34'
|(2:0) Линхарт Филипп37'
|(3:0) Гюнтер Кристиан45'
|65'Титц Филлип (3:1)
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп• 24'Гюнтер Кристиан87' (Макенго Жорди (87') •Эггештайн Максимилиан•Патрик Остерхаге•Доан Рицу76' (Розенфельдер Макс (76') •Динкчи Эрен66' (Грегорич Михаэль (66') •Грифо Винченцо76' (Хёфлер Николас (76') •Адаму Чуквубике66' (Муслия Флоран (66')
Лабрович Недилько•Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри•Матсима Крислен•Вольф Мариус46' (Клод-Морис Алексис (46') •Ониика Фрэнк85' (Мунье Стив (85') •Якич Кристиян46' (Кудосу Хенри (46') •Реджбекай Элвис78' (Кёмюр Мерт (78') • 89'Яннулис Димитрис•Титц Филлип•Эссанд Самюэль56' (Майер Арне (56')
19 октября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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