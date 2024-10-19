«Фрайбург» вышел на второе место, быстро обыграв «Аугсбург»

Завершился матч седьмого тура немецкой Бундеслиги, в котором здорово стартовавший «Фрайбург» принимал «Аугсбург». Всё решилось в концовке первого тайма, которую гости провалили.

Винченцо Грифо дальним выстрелом на 34-й минуте открыл счет. Тут же он подал углового, а Филипп Линхарт был точен ударом головой - 2:0. Счет стал разгромным после еще одной попытки из-за штрафной, отличился уже Кристиан Гюнтер - 3:0.

В середине второго тайма Филлип Титц вернул подобие интриги, забив в ворота «Фрайбурга», - 3:1.

Хозяева идут на втором месте, а соперник - над стыковым местом.