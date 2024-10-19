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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн и Мюллер начнут с первых минут матч против «Штутгарта»

19 Октября 2024 • 18:25 Комментировать
Бавария
0:0
Штутгарт
1-й тайм

В субботу вечером в чемпионате Германии «Бавария» будет принимать «Штутгарт». Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Нойер, Геррейру, Упамекано, Мин-Джэ, Дэвис, Павлович, Киммих, Гнабри, Олисе, Мюллер, Кейн.

Футболисты «Баварии» и «Штутгарта» услышат стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Бавария» является лидером немецкой Бундеслиги после шести сыгранных туров.

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БАВАРИЯ ШТУТГАРТ
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