«РБ Лейпциг» лидирует после удачного визита к «Майнцу»

В седьмом туре чемпионата Германии лидер сезона, «РБ Лейпциг» гостил у «Майнца».

На 20-й минуте юное дарование Хави Симонс взял игру на себя и из ничего создал голевой момент - 0:1. В конце тайма Лои Опенда не смог переиграть голкипера, а Вилли Орбан поразил пустые ворота - 0:2. Во втором тайме Беньямин Шешко дважды стрелял из пределов штрафной, но голкипер спасал.

«Майнц» идет 11-м, а противник лидирует с отрывом в два очка от ближайшего конкурента.