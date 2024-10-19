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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» лидирует после удачного визита к «Майнцу»

19 Октября 2024 • 18:25 Комментировать
Майнц
0:2
РБ Лейпциг

В седьмом туре чемпионата Германии лидер сезона, «РБ Лейпциг» гостил у «Майнца». 

На 20-й минуте юное дарование Хави Симонс взял игру на себя и из ничего создал голевой момент - 0:1. В конце тайма Лои Опенда не смог переиграть голкипера, а Вилли Орбан поразил пустые ворота - 0:2. Во втором тайме Беньямин Шешко дважды стрелял из пределов штрафной, но голкипер спасал.

«Майнц» идет 11-м, а противник лидирует с отрывом в два очка от ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Майнц0:2РБ Лейпциг
  20'Симонс Хави (0:1)
  37'Орбан Вилли (0:2)
Центнер РобинДа Коста ДанниДженц МорицЛайч Максим 87' (Видмер Сильван ( 87') Каси Антони 87' (Видович Габриэль ( 87') Мвене ФиллиппСано КаисуАмири НадимЗиб Арминдо 59' (Небель Пауль ( 59'  90') Чхэ-Сон Ли II 74' (Вайпер Нельсон ( 74') Буркардт Джонатан
Запасные: Хон Хён-СокГлейбер ДаниэльБаркок АйменБель ШтефанРисс Лассе
Гулачи ПетерКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиЛюкеба КастеллоГертрейда ЛютсхарелНуса Антонио 73' (Элмас Эльиф ( 73'  90') Вермирен Артур  60' 73' (Баумгартнер Кристоф ( 73') Айдара Амаду  53' 56' (Кампль Кевин ( 56') Симонс ХавиШешко Беньямин 73' (Хенрихс Бенджамин ( 73') Опенда Лои 84' (Юссуф Поульсен ( 84')
Запасные: Вандервоордт МаартенБитшиабу Эль-ШадайАндре СилваЦингерле Леопольд
19 октября. Стадион "МЕВА Арена".
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