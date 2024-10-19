«РБ Лейпциг» лидирует после удачного визита к «Майнцу»

В седьмом туре чемпионата Германии лидер сезона, «РБ Лейпциг» гостил у «Майнца».
На 20-й минуте юное дарование Хави Симонс взял игру на себя и из ничего создал голевой момент - 0:1. В конце тайма Лои Опенда не смог переиграть голкипера, а Вилли Орбан поразил пустые ворота - 0:2. Во втором тайме Беньямин Шешко дважды стрелял из пределов штрафной, но голкипер спасал.
«Майнц» идет 11-м, а противник лидирует с отрывом в два очка от ближайшего конкурента.
Протокол игры
|20'Симонс Хави (0:1)
|37'Орбан Вилли (0:2)
Центнер Робин•Да Коста Данни•Дженц Мориц•Лайч Максим87' (Видмер Сильван (87') •Каси Антони87' (Видович Габриэль (87') •Мвене Филлипп•Сано Каису•Амири Надим•Зиб Арминдо59' (Небель Пауль (59') • 90'Чхэ-Сон Ли II74' (Вайпер Нельсон (74') •Буркардт Джонатан
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Люкеба Кастелло•Гертрейда Лютсхарел•Нуса Антонио73' (Элмас Эльиф (73') • 90'Вермирен Артур 60'73' (Баумгартнер Кристоф (73') •Айдара Амаду 53'56' (Кампль Кевин (56') •Симонс Хави•Шешко Беньямин73' (Хенрихс Бенджамин (73') •Опенда Лои84' (Юссуф Поульсен (84')
19 октября. Стадион "МЕВА Арена".
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