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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку в сборной Германии

19 Октября 2024 • 11:09 Комментировать

Защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек может переехать на туманный Альбион, об этом информируют журналисты Caught Offside.

Согласно сведениям источника, в подписании 24-летнего немца заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают Шлоттербека в качестве замены нидерландцу Виргилу ван Дейку. Руководство «красных» готово предложить за трансфер Нико порядка 50 миллионов евро. Самому игроку будет предложен долгосрочный контракт с окладом в размере семи миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник провел шесть поединков, в которых получил желтую карточку и был один раз удален.

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Ливерпуль Боруссия Дортмунд Нико Шлоттербек ещё теги
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