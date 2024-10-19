«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку в сборной Германии

Защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек может переехать на туманный Альбион, об этом информируют журналисты Caught Offside.

Согласно сведениям источника, в подписании 24-летнего немца заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают Шлоттербека в качестве замены нидерландцу Виргилу ван Дейку. Руководство «красных» готово предложить за трансфер Нико порядка 50 миллионов евро. Самому игроку будет предложен долгосрочный контракт с окладом в размере семи миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник провел шесть поединков, в которых получил желтую карточку и был один раз удален.